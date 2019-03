Anton Pieckmuseum in Hattem maakt vliegende start dankzij Maarten van Rossem

Volgens het museum is het stijgende bezoekersaantal onder meer te danken aan het tv-programma Hier zijn de Van Rossems, dat eind januari werd uitgezonden. Beroepsmopperaar Maarten van Rossem bezocht daarin met zijn broer en zus onder meer het Anton Pieckmuseum in Hattem. ,,Een mooie promotie voor ons en zeker voor heel Hattem’’, zegt de kersverse directeur Mathilde Stam.

De huidige tentoonstelling Kleine IJsbeer van Hans de Beer trekt ook veel bezoekers, zegt Stam. Vorig jaar kwamen er tot medio maart 2300 bezoekers bij het Anton Pieckmuseum. Nu staat de teller al op 3637. Het is nog afwachten of er over het hele jaar meer mensen komen dan in 2018 (bijna 30.000), maar de verwachtingen in Hattem zijn hoog.