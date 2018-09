App voor blinde museumbezoeker in Hattem maakt kans op 30.000 euro

Het Voerman Museum in Hattem is één van de kanshebbers op de RAAK Stimuleringsprijs 2018. Aan de prijs, die musea stimuleert om hun collectie toegankelijk te maken voor mensen met een visuele beperking, is een bedrag van 30.000 euro verbonden.

Het Hattemse museum wil de hoofdprijs binnenhalen met het idee voor een app om blinde bezoekers toch iets te laten meekrijgen van de kunst die in het museum hangt. Volgens directrice Daphne Kampman is het aandeel bezoekers met een visuele beperking van het museum in Hattem nu nihil.

Wat betekent het voor jullie dat het museum is genomineerd?

Kampman: ,,Wij zijn heel erg blij. Zoiets vergt veel investering van een museum, zeker als je zoals wij weinig personeel hebt. Ik had de uitnodiging om ideeën in te sturen al bijna weggeklikt, want dacht dat het toch niet ging lukken. Toen kwam Anne Blok op ons pad met het ontzettend goede idee voor de app en dat hebben we ingeleverd. Wij hadden niet verwacht bij de laatste drie te zitten, omdat we moeten concurreren met grote musea."

Hoe moet de app eruit komen te zien?

,,Blinde bezoekers voelen een trilling die aangeeft welke kant ze op moeten in het museum, tot zij voor een schilderij staan. Daar krijgt diegene dan uitleg over het schilderij. Het was vaak zo dat er speciale middagen voor visueel beperkten werden georganiseerd, maar wij willen iets hebben waardoor iemand die visueel beperkt is naar het museum kan gaan wanneer hij of zij wil."

Waarom komt dit er nu pas?

,,Het is niet uit onwil dat zo'n soort app er nog niet was. Maar wij zijn een klein museum met alleen vrijwilligers. Dit stond op het lijstje met dingen om te doen, als we al het andere voor elkaar hadden. Dit is de kers op de taart."

Hoeveel geld is er nodig om deze app te realiseren?

,,De app moet nog ontwikkeld worden en wij hebben daar nu een begroting van 45.000 euro voor staan. Daar zal nog wel wat bijkomen."

Mochten jullie de eerste prijs en het bijbehorende geld niet winnen, is het plan voor de app dan ook van de baan?

,,We gaan in ieder geval een start maken. De winnaar van de prijs krijgt 30.000 euro, maar de twee andere genomineerden winnen ook. De tweede plaats krijgt 15.000 euro, de derde 7500. We hebben dus in ieder geval wat. Er komt sowieso iets voor visueel beperkten."