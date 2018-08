Arts uit Hattem moest zwemtocht Van der Weijden staken: 'De emotie kwam pas na de beslissing'

Geacteerde reclame wordt binnen half jaar werkelijk­heid: ‘Ik ben heel hard achteruit­ge­gaan’

4 augustus Saar Barten (29) vervulde afgelopen november een hoofdrol in de campagne van Nederland Zonder Zorg. In het door NU’91 uitgebrachte filmpje ligt de Hattemse hulpeloos op de grond. Dat is geacteerd, hoewel ze dan al heel ziek is. ,,Maar een halfjaar later is het realiteit. Heel bizar.’’