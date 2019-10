Auto rijdt dwars door winkelpui in Hattem; vrouw zwaargewond

Bezoekers Chocolade­fes­ti­val wegens afsluiting via N50 naar Hattem

17 oktober Het Chocoladefestival in Hattem zaterdag is lastig te bereiken omdat de kruising Zuiderzeestraatweg-Geldersedijk dan afgesloten is voor het verkeer. Automobilisten kunnen via de A28 en N50 naar Hattem rijden.