Automobilist maakt met 176 km/u van dijk bij Hattem racebaan: rijbewijs kwijt

De politie deelt de video van de meting en achtervolging via Facebook. Daarbij wordt ook uitleg gegeven over de manier van meting. In dit geval is gebruik gemaakt van een “combi-uitloop” meting. ,, Hierbij starten wij de tijd en afstand tegelijkertijd en zorgen we ervoor dat bij het afsluiten (na minimaal 16 seconden) de onderlinge afstand groter is geworden. Zodoende kan dan met zekerheid worden gesteld dat het doelvoertuig, dus de auto die we volgen, nog harder heeft gereden dan de uitslag van de meting. Dit omdat de onderlinge afstand dus groter is geworden”, schrijft de politie in een toelichting.