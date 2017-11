Automobiliste slaat meerdere keren over de kop langs A50 bij Hattem

De bestuurster reed over de A50 richting knooppunt Hattemerbroek toen ze ter hoogte van afslag Hattem door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur verloor. De auto kwam rechts van de weg in de berm terecht en werd daar gelanceerd over het laatste stukje van de vangrail. Ooggetuigen die het ongeval zagen gebeuren verklaarden dat de auto vervolgens meerdere keren over de kop sloeg.