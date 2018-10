Baard, djellaba én luchtbuks in het bos: alle alarmellen rinkelen. Maar waarom?

video || pollMannen met baard en djellaba staan te schieten in een bos bij Hattem en meteen gaan alle alarmbellen rinkelen. Was dat ook gebeurd als Henk de Vries daar had gestaan in zijn spijkerbroek? ,,Als ik daar had gelopen met een luchtbuks, had iemand me er alleen op aangesproken dat zoiets niet mag.’’