Bakkerijmuseum Hattem vol rook na brand in oude schoorsteen: ‘Er is aanzienlijke schade’

Letty (69) uit Heerde is dolblij dat ze haar passie kan delen: tientallen mensen in haar tuin

De contouren van haar nieuwe woning waren nog niet geschetst, of Letty de Graaf had al in haar hoofd hoe de tuin eruit moest gaan zien. Zondag is het publiek welkom om aan de Meenseweg 8 in Heerde het resultaat van 23 jaar noeste arbeid te bekijken. ,,Je moet geen slaaf van jouw tuin worden, maar dat kun je niet altijd voorkomen.’’

25 augustus