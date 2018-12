Bakkerijmuseum in Hattem breidt uit

In Hattem sturen ze voor het goede doel alleen maar meer kerstkaar­ten

21 december Waar het aantal kerstkaarten traditioneel flink terugloopt, kent Hattem juist een flinke toename. Oorzaak: de kerstkaartenactie van Klaas Keijl voor de Stichting Oekraïne Projecten. Zo’n drieduizend kaartjes worden deze dagen in de Hattemer brievenbussen gestopt door een groep vrijwilligers. Spin in het web is Klaas Keijl.