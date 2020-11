Belangengroep komt met alternatief plan voor IJsbaanterrein Hattem: ‘Ouderen wonen het liefst in hofjes’

Buurt schrikt van bouwhoogte zorgzone Hattem: ‘Complete verromme­ling van het gebied’

10 december Drie massale appartementengebouwen van vier hoog, daarmee verpest je het gezicht op Hattem. De buurt rondom Hollewand en Uilennest in Hattem is in verweer gekomen tegen de bouwplannen voor de woonzorgappartementen en het nieuwe schoolgebouw op het voormalige ijsbaanterrein bij de Geldersedijk. ,,Die school voor 500 leerlingen bij de zorgappartementen is complete verrommeling van het gebied’’, vinden ze.