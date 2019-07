Belangrijke toegangswegen in Hattem worden 30 km-wegen

Zorgverze­ke­raar Menzis: ‘vertrek uit regio Noord-Veluwe niets te maken met financiën’

22 juli Dat Menzis vanaf 2021 geen collectieve verzekering meer aanbiedt aan Noord-Veluwse minima, heeft volgens de zorgverzekeraar niets te maken met een ‘keihard knakenspel’. ,,In regio’s waar we de grootste speler zijn, kunnen we klanten het gewenste product bieden’’, zegt woordvoerder Corine Rodenburg. ,,En op de Noord-Veluwe zijn we dat niet. Daarom trekken wij ons terug.’’