Berger haalt auto van de vangrail bij Hattemerbroek om bestuurder uit wagen te kunnen krijgen

Hattem moet even door zure appel heen met werk aan Zuiderzee­straat­weg en Gelderse­dijk

8 oktober Het kruispunt Geldersedijk/Zuiderzeestraatweg in Hattem is volgend weekend volledig afgesloten voor al het verkeer. Automobilisten worden dan via de snelweg omgeleid, (brom-)fietsers kunnen via de ‘rode brug’ van en naar de Hanzestad.