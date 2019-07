Bestrating in Hattem kostbaar debacle

Klinkers moeten Markt Hattem gaan sieren

1 juli De Markt en een deel van de Kerkhofstraat in Hattem wordt vanaf dit najaar bestraat met ‘simpele’ donkergrijze klinkers. De nieuwe bakstenen moeten de oplossing zijn in een langlopend vraagstuk: ‘Hier is ook een mooi en aantrekkelijk plein mee te realiseren’.