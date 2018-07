Bestrating Markt Hattem voldoet niet

Deze mensen geven in de zomer niet hun mening over de huidige bestrating, maar over mogelijk nieuwe bestrating, die in vier proefvakken wordt neergelegd. De proefvlakken worden voorzien van bestaande stenen, maar met verschillend voegmateriaal en verschillende voegbreedtes

Al snel na de aanleg van de bestrating in de winter van 2015-2016 verslechterde de beloopbaarheid van de Markt in Hattem. Sinds 2016 kwamen er al klachten binnen bij de gemeente. Wethouder Auke Schipper is tevreden met de nu gekozen aanpak om tot verbetering te komen. 'Het is teleurstellend dat de bestrating van het huidige plein niet voldoet. Er moet straks een plein zijn dat goed beloopbaar is, mooi, stabiel en duurzaam is en dat goed water afvoert. En alles tegen acceptabele kosten', zegt de wethouder in een persbericht. Hoe hoog de uiteindelijke kosten worden, valt nu nog niet te zeggen. ,,Dat is afhankelijk van de oplossing die wordt gekozen'', meldt een woordvoerster van de gemeente. ,,We gebruiken de aanleg van de proefvlakken ook om meer inzicht te krijgen in de hoeveelheden benodigd materiaal en de benodigde mensuren. En uiteraard zijn we met de aannemer in gesprek over de verdere afwikkeling van de financiën.''