Bestuur Van Heemstraschool Hattem: zet streep door verhuizing naar de Noordgouw

Er moet direct een streep worden gezet door het plan om twee Hattemse basisscholen te verhuizen naar de locatie Noordgouw. Die oproep doet het overkoepelend bestuur van de Van Heemstraschool in een brief die is gericht aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

In 2017 is besloten dat de zes basisscholen in Hattem opgaan in drie integrale kindcentra. Daarin kunnen kinderen tot 12 jaar de hele dag terecht voor onderwijs en opvang. Het eerste cluster moet plaats bieden aan De Zaaier en de Van Heemstraschool. Op basis van een locatieonderzoek en de toekomstige ontwikkelingen is ervoor gekozen dat dit eerste kindcentrum aan de Daendelsweg komt, op de plek waar tot een jaar geleden de voormalige middelbare school De Noordgouw stond.

Deze plannen zijn echter gemaakt zonder overleg met de overkoepelende schoolbesturen, schrijft Ben Roeten, directeur van Stichting Cambium, waar de Van Heemstraschool onder valt. ‘Het is dan ook de vraag of het college dit besluit eenzijdig kan nemen en kan opleggen aan beide schoolbesturen’. Volgens Roeten gaat de gemeente Hattem haar boekje te buiten met deze plannen. Huisvesting van het basisonderwijs is weliswaar een taak van de overheid, maar de directeur van Cambrium merkt op dat de gemeente een school niet kan verplichten te verhuizen.

Verkeersveiligheid

De locatie Noordgouw laat volgens Roeten nogal te wensen over. Volgens de bestuurder vormt met name de verkeersveiligheid een groot probleem. ‘Om deze locatie te bereiken moeten leerlingen de drukke en gevaarlijke Apeldoornseweg oversteken. Daarnaast is er in de omgeving sprake van veel vrachtverkeer naar industrieterrein ‘t Veen’. Roeten vreest dat dit een negatief effect heeft op het leerlingenaantal omdat ouders eerder zullen kiezen voor een andere school.

Daarnaast brengt de beoogde locatie gezondheidsrisico's met zich mee, stelt Roeten. Dat heeft volgens de directeur te maken met de aanwezigheid van hoogspanningslijnen, een UMTS-zendmast en een hogedruk gasleiding. Het bestuur van Stichting Cambium geeft daarom de voorkeur aan blijven zitten op de huidige locatie, aan het Uilennest. Ook een verhuizing naar de Oude IJsbaan is volgens Roeten het overwegen waard.