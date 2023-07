Zwolse Milou en Marit zijn klaar voor Zuid-Ko­rea en jubileume­di­tie van de World Scout Jamboree

De 25ste World Scout Jamboree, dé internationale bijeenkomst voor zo’n 50.000 jonge padvinders uit 150 landen, is ditmaal in Zuid-Korea. Vanuit Zwolle vertrok vanochtend een groep van 36 tieners. Onder hen Milou van den Belt (15) en Marit Scheepe (17) van de Zwolse scoutinggroep Indaba. ,,Korea is echt once-in-a-lifetime.”