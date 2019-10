Bezoekers Chocoladefestival wegens afsluiting via N50 naar Hattem

Video Verslavend lekker goedje staat centraal op Chocolade­fes­ti­val in Hattem

16 oktober Chocola is puur en eerlijk, dat zegt Jeroen Kikkert van het chocoladeatelier A3 in Hattem. Zaterdag staat heel Hattem in het teken van het verslavend lekkere goedje. Op het Chocoladefestival komen ruim 60 chocolatiers en aanverwante zaken naar het Hanzestadje.