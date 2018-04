Bij eeuweling VV Hattem staat oud-aanvoerder gewoon achter de bar

Politiek wil uitleg burgemees­ter in kwestie dood Dwoëny

22 april Politieke partijen in Hattem willen van burgemeester Jan Willem Wiggers weten welke hulp de gemeente heeft geboden aan de mishandelde 34-jarige Dwoëny van den Brink, nadat de politie over de mishandelingen alarm had geslagen bij zowel gemeente als Veilig Thuis. Niet veel later verloor Dwoëny haar leven. Haar vriend Loetje K. is opgepakt.