Bijna elk weekend wel een toertocht voor mountainbikers op de Veluwe, lees hier waar je naartoe moet

Geert Geerlinks reed vorige week nog een proefrondje over het parcours waar zaterdag honderden atb'ers zich in het zweet werken. De paden waren nog wat mul. ,,Maar de afgelopen dagen is er zoveel neerslag gevallen, dat ze nu wel wat beter begaanbaar zijn", verwacht Geerlinks.

Namens de organisatie van Toerclub Hattem prijst hij 'zijn' rit aan als 'niet heel pittig, maar wel uitdagend'. ,,Klimmetjes, singletracks en bredere stukken. En nagenoeg geen verharding." Zo'n vier- à vijfhonderd deelnemers worden er verwacht, al is het erg afhankelijk van de weersomstandigheden. ,,Als het zaterdagochtend goed weer is als de mensen wakker worden, is dat goed voor het deelnemersaantal."

Hattems Mooiste

Medio december wordt ook nog 'Hattems Mooiste' verreden onder de vlag van Toerclub Hattem. Het aantal fietsers kan dan zomaar twee keer zo hoog zijn. Al ging de tocht vorig jaar in z'n geheel niet door, omdat er na een storm teveel takken op het parcours lagen.

De toertochten zijn voor de organiserende clubs van groot belang. ,,Ze leveren een aardig bedrag op", aldus Geerlinks. ,,Daardoor kunnen wij de contributie laag houden en hebben we geld voor een meerdaagse. Ook kunnen leden goedkope kledingpakketten afnemen dankzij de inkomsten van de toertochten."

Vergrijzen

Toerclub Hattem heeft ruim honderd leden, maar de club is langzaam aan het vergrijzen. ,,Al zijn er afgelopen jaar wel wat dertigers bij gekomen. Maar het lidmaatschap is niet in trek bij jongeren. Want het brengt ook verplichtingen met zich mee. Je moet dan bijvoorbeeld ook wel eens helpen bij het organiseren van de tochten."

Zo gaan er komende vrijdag al mensen het bos in om de route uit te zetten. ,,En zaterdag hebben we wel veertig mensen op de been. Het is meer dan alleen op een zadel zitten. Maar er zijn ook voordelen. Want je bent verzekerd en krijgt korting op alle toertochten."

Leo Hanekamp van TC Veluwe, dat twee keer per seizoen de Eper Bossentocht organiseert, herkent zich in het beeld van een vergrijzende club. TC Veluwe heeft minder dan honderd leden. En dat is jammer, zegt hij. Want zonder leden geen vereniging en zonder vereniging geen toertochten. ,,En het vrij in de bossen fietsen kon in de toekomst nog wel eens verboden worden", vermoedt Hanekamp. ,,En met de toertochten kom je nog eens op plekken waar je anders niet mag komen."

Zaterdag kunnen deelnemers kiezen tussen routes van 30 en 45 kilometer. Starten kan tussen 9 en 10.30 uur bij Van Gelder aan de Burg. Moslaan 11 in Hattem.