Biljartvereniging DOS Hattem wil hulp van gemeente bij nieuwe hypotheek voor verenigingsgebouw

video Expositie in museum in Hattem toont: Anton Pieck was onontbeer­lijk voor de Efteling

2 augustus Wat Anton Pieck voor de Efteling heeft betekend, is bijna niet uit te leggen. Toch doet het Anton Pieck Museum in Hattem nu een poging in de expositie ‘Er was eens...’ die zaterdag is geopend is.