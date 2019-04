Blikvanger langs Zuiderzeestraatweg in Hattem is faunatoren voor vleermuizen en vogels

Stadsomroe­per van Hattem Piet Schuijn overleden

11:18 Piet Schuijn werd in 2011 stadsomroeper van Hattem. Twee jaar later had hij zich dat vak al zo eigen gemaakt, dat hij Nederlands kampioen werd in het omroepen. Ook in de jaren daarna haalde hij vaak het podium. Na een lang ziekbed is de Hattemer deze week overleden. Hij was 69 jaar.