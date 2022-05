Bootjesbaas Bert uit Hattem woedend over ‘levensgevaarlijk’ plan van gemeente: ‘Ben me kapot geschrokken’

Oekraïense vluchtelin­gen krijgen onderdak op Molecaten Park De Leemkule in Hattem

De Christinahoeve op Molecaten Park De Leemkule in Hattem is tijdelijk beschikbaar voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Er kunnen hier in eerste instantie maximaal 40 en daarna maximaal 70 mensen worden opgevangen. Deze groepsaccommodatie is vanaf donderdag 17 maart gebruiksklaar.

16 maart