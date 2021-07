Bootjesbaas heeft tij flink tegen: eerst corona, daarna dijkdoorbraak bij Hattem. ‘Het zijn rampjaren’

VIDEO Nagelbij­ten om een droge camper­plaats in haven van Hattem: ‘Hoopte dat het water sneller zou zakken’

22 juli De camperplekken in de Hattemse jachthaven IJsseldelta gaan vanaf vrijdag weer open voor camperaars, nadat de overnachtingsplek door de hoge waterstand veranderde in een zwembad. Tenminste, als het water snel genoeg zakt. Want of kampeerders hun campingstoel uit kunnen klappen op droge grond, is nog maar de vraag. ,,Het is het net wel of net niet.’’