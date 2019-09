‘Boreale taal’ Baudet dreef Hattems Eerste Kamerlid Dorien Rookmaker in armen van Henk Otten

Richtingenstrijd

Boreaal

Tegen De Stentor zegt Rookmaker dat de speech van Baudet op de historische verkiezingsavond in maart haar de ogen opende. ,,Het heeft de partij niets opgeleverd. Ja, een cordon sanitaire. Niemand is met Forum in zee gegaan.’’ Ze stelt - in navolging van de ex-directeur van het partijbureau Robert Baljeu - dat Baudet terminologie als ‘boreaal’ heeft ontleend aan het gedachtegoed van omstreden denkers als Alfred Rosenberg, die partij-ideoloog was van de nazi's. ,,Je mag van mij alles lezen. Daar is iedereen helemaal vrij in. Of je iets met die ideeën doet, ze in een toespraak verwerkt, dat is weer een ander verhaal.’’