Broers Stefan en Robert uit Hattem genieten volop van F1-avontuur in Abu Dhabi: ‘Zagen Max ineens lopen!’

De zorgen blijven thuis tijdens concert voor mantelzor­gers: ‘Je geniet zo, dat je alles even vergeet’

Geen cd in een lade schuiven, maar neerploffen in het rode pluche. Zoals een uitje hoort te zijn. Zeker voor mantelzorgers die even een keer uit de dagelijkse beslommeringen komen. En dus wordt het het Classic Night Concert dit jaar op 27 november in Theater Orpheus in Apeldoorn gehouden.

10 november