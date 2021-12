Broers Stefan en Robert uit Hattem hebben mooie dag bij F1-avontuur in Abu Dhabi: ‘Tijd van Max zegt nog niet zo veel’

,,Vandaag hebben we weer een hele leuke dag gehad. De eerste twee vrije trainingen van de Formule 1 stonden op het programma en ook de Formule 2 en 4 waren te zien. We zijn dus de hele dag op het circuit geweest en hebben genoten van de trainingen, maar ook van het heerlijke weer. Het is hier een graad of 27. We hoopten op mooie dingen, maar omdat het de vrije training was, zegt dat nog niet heel veel.”

,,Bij de tweede vrije training had Lewis Hamilton de snelste tijd en Max Verstappen moest genoegen nemen met de vierde plaats. In de laatste minuten zagen we nog een zware crash van Kimi Räikkönen, waarna we een code rood te zien kregen. Daarna zijn we nog wat gaan drinken en weer richting het hotel gegaan. Het is hier drie uur later. In ons hotel maken we ons op voor de dag van morgen met de derde vrije training en kwalificatie. Daar kijken we natuurlijk naar uit!”