Bunkers IJsseldijk bij Hattem op Open Monumentendag voor het eerst te bezichtigen

video Hattem speelt meteen in op ludieke actie Peter Heerschop: ‘Gelijk nieuw bord ontworpen!’

3 september Cabaretier Peter Heerschop is er wel uit: Amsterdam is veel te druk en daarom moet Hattem de nieuwe hoofdstad van ons land worden. ‘Hattem heeft hem. Pats!’. Ondernemersvereniging HAVO speelt gelijk in op de ludieke actie, heeft al een nieuw plaatsnaambord in de maak en roept Peter Heerschop op te solliciteren als burgemeester.