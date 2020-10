Buren zijn definitief verlost van overlast: d’Olde Skoele in Hattem wordt kantoor met woonhuis

Videod’Olde Skoele aan de Zuiderzeestraatweg in Hattem is verkocht en wordt ingericht als woonhuis en kantoor. Daarmee zijn de buren van het verpauperde gemeentelijke monument definitief verlost van de overlast die zij in het verleden ervoeren.

De openbare verkoop leverde twaalf biedingen op. De hoogte bieders waren Joost Maas en Marco Lier van MLG Gebiedsontwikkeling. Zij gaan het pand gebruiken als kantoor en woning. Ook in Liempde en in Deventer heeft MLG kantoren. Deze week is de handtekening gezet onder het koopcontract.

Volledig scherm Het monumentale gebouw d'Olde Skoele in Hattem wordt via Funda aangeboden voor 150.000 euro. © screenshot Funda

Wethouder Auke Schipper laat in een persbericht weten dat hij ingenomen is met de verkoop. ,,Ik ben blij dat we iemand gevonden hebben die de waarde van dit monument en deze plek inziet en er graag mee aan de slag gaat om het nieuw leven in te blazen’’, stelt hij.

,,Ook voor de omgeving is dit fijn: in het verleden hebben buren overlast gehad van activiteiten in het pand. Voor de buren was het belangrijk dat d’Olde Skoele een nieuwe functie krijgt die geen overlast geeft. Dat is met deze invulling volgens mij heel goed gelukt.’’

Renovatie binnen drie jaar

Een belangrijk onderdeel van de verkoopovereenkomst is dat het pand op relatief korte termijn gerenoveerd wordt. De koper bereidt momenteel de aanvraag van een omgevingsvergunning daartoe voor. In de overeenkomst is opgenomen dat de koper binnen drie jaar na afgifte van de omgevingsvergunning de renovatie moet afronden.

In april van dit jaar kwam het verpauperde gemeentelijke monument in de openbare verkoop. Een eerdere zoektocht naar ontwikkelaars van een maatschappelijke functie voor het pand liep op niets uit.

In december 2018 hield de gemeente een open huis in d’Olde Skoele voor belangstellenden. Er kwamen plannenmakers op af, maar ook veel mensen met herinneringen aan vroeger tijden, zo is te zien in onderstaande videoreportage.