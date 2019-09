Burgemeester Wiggers vertrekt na 11 jaar uit Hattem: ‘Ik vind in Hardenberg een nieuwe uitdaging’

UpdateBurgemeester Jan Willem Wiggers (63, CDA) vertrekt eind deze maand na elf jaar uit Hattem. Hij wordt waarnemend burgemeester in Hardenberg. ,,Het is een heel mooie uitdaging die op mijn pad kwam.”

Wiggers is sinds 2008 burgemeester van Hattem. De Bredanaar is daarmee de langst zittend burgemeester op de Veluwe. Wiggers vertrekt, omdat hij per 24 september is aangesteld als waarnemend burgemeester van de gemeente Hardenberg. ,,Ik zie de uitdaging in een nieuwe, grotere gemeente en het begeleiden ervan in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester", verklaart Wiggers.

De vraag vanuit Overijssel om waarnemer te worden in Hardenberg, zette Wiggers aan het denken. ,,Bijna elf jaar ben ik burgemeester in Hattem. Ik kijk met veel gevoelens van dankbaarheid terug op de periode en heb het machtig naar mijn zin gehad. Je denkt wel eens aan een uitdaging die voldoende uitdaging biedt en die zie ik in Hardenberg.”

Stoelendans

Met het vertrek van Wiggers komt er een einde aan een stoelendans onder burgemeesters op de Noord-Veluwe. Sinds 2016 hebben Nunspeet, Elburg, Heerde en Oldebroek al een nieuwe burgemeester. Eind deze maand stopt Hans van der Hoeve als burgemeester van Epe.