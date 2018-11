Bus geramd op oprit A50 bij Hattem

Anton Pieck museum Hattem pakt uit met Kleine IJsbeer

13 november De avonturen van Lars, De Kleine IJsbeer, staan in het geheugen gegrift van veel (voormalig) peuters en kleuters. Zij lazen en lezen de boekjes van auteur Hans de Beer met grote aandacht. Of worden eruit voorgelezen. In het Hattemse Anton Pieck Museum staat Lars sinds deze week centraal in een expositie.