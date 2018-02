Buurt in shock na vondst dode vrouw: 'Dit gebeurt dus ook in Hattem'

VideoDe buurt is in shock na de vondst van de dode vrouw in Hattem. Het blijkt om hun 34-jarige buurvrouw te gaan. Haar partner is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. Omwonenden tasten een dag later volledig in het duister over het schokkende incident dat zich maandagavond in hun Kraaijenbergstraat voltrok.

De vrouw woonde sinds vorig jaar oktober op de bovenverdieping van een zogenoemde duplexwoning. Ze was volgens omwonenden zwanger. Buren zeggen niet veel contact te hebben gehad met de vrouw maar zeggen dat het duidelijk zichtbaar was dat zij zwanger was. De politie wil dit niet bevestigen. ,,De politie kan niet op al die geruchten ingaan, maar probeert wel zo goed mogelijk alle vragen te beantwoorden. Maar over de vraag of het klopt of het slachtoffer zwanger was, doen we geen uitspraken in verband met de privacy van het slachtoffer''. De aangehouden verdachte man zou een relatie met de vrouw hebben. ,,Zowel de verdachte als het slachtoffer woonden op hetzelfde adres. Maar over hun relatie doen we geen uitspraken'', aldus de politie.

Lees ook Dode vrouw in Hattem, politie vermoedt misdrijf Lees meer

Patricia Middelkamp bewoont de woning op de begane grond. Ze was thuis toen de politie het huis van haar bovenbuurvrouw binnenviel, gisteravond. Ze is de schrik amper te boven. ,,Ik ben me echt helemaal rot geschrokken’’, zegt ze dinsdagmorgen. ,,Het gaat redelijk met me, mijn moeder is net even geweest. We hebben even gekletst. Gewoon doorgaan maar.’’ Ze woont sinds een jaar aan de Kraaijenbergstraat, haar bovenburen sinds een paar maanden. ,,Ik heb de buurvrouw een keer of vier gezien. Ik weet niet veel van haar. Wel dat ze uit Epe komt.’’ Volgens Middelkamp zou daar brand gesticht zijn in haar huis.

Burgemeester Jan Willem Wiggers is ook in de Kraaijenbergstraat. De burgervader spreekt met omwonenden en probeert hun een hart onder de riem te steken. In een van de woningen in deze doodgewone straat is maandagavond een dode vrouw gevonden. De politie vermoedt dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. Er is diezelfde avond nog een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood.

Luisterende oor

,,De schok is enorm. Dit gebeurt dus ook in Hattem. Het raakt mij net zo hard als alle andere Hattemers en daarom ben ik hier. Voor het luisterende oor en voor een paar bemoedigende woorden’’, licht burgemeester Wiggers toe. ,,Je deelt mooie momenten met elkaar maar ook de trieste momenten, zoals deze.’’ Hij is maandagavond na afloop van de commissievergadering in het stadhuis ook al even wezen kijken in de straat met naoorlogse rijtjeshuizen en sociale-huurwoningen. ,,Maar ik wil de politie niet voor de voeten lopen.’’

Witte pakken

De omgeving van de woning is sinds gisteravond afgezet. Ook vandaag doet de technische recherche gehuld in witte pakken onderzoek in de woning; het stoffelijk overschot van de vrouw lag nog tot laat in de avond in het huis.