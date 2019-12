Buurt schrikt van bouwhoogte zorgzone Hattem: ‘Complete verrommeling van het gebied’

update Strop met cadeaubon­nen dupeert inwoners en onderne­mers Hattem

5 december De Hattemer Cadeaubon is niet meer inwisselbaar. Winkels in Hattem hebben het advies gekregen van de ondernemersvereniging de cadeaubon niet meer aan te nemen omdat het bedrijf dat de bonnen uitgeeft, Jupijn, in problemen zit.