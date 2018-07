Camper steeds populairder (en dat hebben gemeenten ook door)

Steeds meer Nederlanders kopen een camper. Ruim 115.000 tegenover 77.000 in 2013. Met de camper stijgt ook het aantal camperplekken. Gemeenten in de regio leggen maar al te graag -gratis- camperplaatsen aan om de groeiende groep camperaars een plekje te bieden.

Vanavond start een nieuw seizoen van de kampeervakantie-hitserie ‘We zijn er bijna!’. In het tv-programma reist presentatrice Martine van Os mee met een groep oudere kampeerders en doet verslag van hun belevenissen. De serie trekt een miljoenenpubliek en gaat ongetwijfeld voor een nieuwe piek in de verkoop van campers zorgen, verwacht Hans Kelderman van Camper Club Nederland (CCN). ,,Dat zag je bij de vorige edities ook gebeuren. En meer campers betekent ook meer vraag naar camperplaatsen.’’ Kelderman woont in Liederholthuis en stuurt namens het bestuur de commissie ‘camperplaatsen’ aan.

200 plekken

Volgens het CBS reden in 2013 77.000 campers door Nederland. Nu zijn dat er al bijna 115.000. Het aantal camperplekken stijgt navenant. Op meer dan 1300 plaatsen in Nederland kan de camperaar zijn wagen kwijt. In deze regio liggen inmiddels zo'n 200 parkeerplekken. Prijzen voor een overnachting variëren van nul euro per nacht tot veertig euro voor een plekje bij de camping.

De meeste camperaars verkiezen een simpele, goedkope parkeerplek, stelt de Camperclub Nederland. ,,Veel camperaars zijn wat ouder, vrije vogels en gesteld op hun rust. Ze hoeven niet zo nodig op de camping te staan’’, zegt Kelderman. ,,Ze houden van het zwerversbestaan. Na twee dagen op dezelfde plek houden ze het vaak voor gezien. Op naar het volgende dorpje.’’

Veel gemeenten spelen hier op in en leggen gratis of goedkope camperplaatsen (met weinig tot geen voorzieningen) aan.

Interessant