Carillon in Hattem stil gelegd voor cd-opname Regina Ederveen en Marjolein de Wit

16 januari ,,Heb je de zandzakken al gevuld?” Na de eerste grappen en grollen over de ongelooflijke berg sneeuw die deze dagen in Oostenrijk is gevallen gaat het langs de IJssel nu over op zaken dichterbij huis: hoe gaat dat straks als alle sneeuw smelt? Moeten we ons hart vasthouden als zo'n enorme hoeveelheid uiteindelijk gaat smelten? Wie neemt voorzorgsmaatregelen?