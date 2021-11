Carnavalsvereniging Hattem blaast feest af, tot opluchting van prinses Syllie: ‘Ik wil geen mensen op mijn werk besmetten’

Hattemse weg na herinrich­ting ontoeganke­lijk voor mindervali­den: ‘Kan er gewoon niet langs’

Zomaar met de rollator een rondje over de Zuidwal Hattem is er niet meer bij, voor Berendje van Beek. De lantaarnpalen zijn verplaatst naar de overkant en nu is het voetpad zo smal dat mensen met een rollator, rolstoel of kinderwagen er niet meer overheen kunnen en moeten uitwijken naar de weg. „Dit is wel zo dom ingetekend.”

