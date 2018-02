Celstraf voor ‘kindervriend’ met losse handjes uit Hattem

B. ontkende twee weken terug ter zitting in de Zutphense rechtbank dat hij de jongen heeft mishandeld. Ja, hij was met nog wat volwassenen afgegaan op een belletje van een vriendin van zijn dochter. Die vertelde dat ze in elkaar werd geslagen door wat jongens. ,,Maar eenmaal daar was het zo druk met jongelui. Ik zag een jongen op de grond liggen, ik wilde bij hem kijken, maar iedereen riep: ‘Politie, politie’, dus ik ging er snel weer vandoor. Ik had immers met drank op achter het stuur gezeten'', legde hij de rechtbank uit.