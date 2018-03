ChristenUnie weer de grootste in Hattem

Met frisse en nieuwe mensen is de ChristenUnie in Hattem, evenals acht jaar geleden, weer de grootste partij in het Hanzestadje. De partij wil vooral de focus gaan leggen op het klimaat.

De ChristenUnie is de grootste partij geworden in Hattem. De partij blijft onder meer het CDA voor. Dat blijkt uit de voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen op woensdagavond.

De ChristenUnie kreeg 27,9 procent van de stemmen, goed straks voor vier zetels. Dat is evenveel als het CDA (23,5 procent), dat de afgelopen periode de grootste partij was in Hattem. De christendemocraten verloren wel stemmen.

Nieuwe lijst

De ChristenUnie is de campagne begonnen met een nieuwe lijst aan namen. En dat lijkt zijn vruchten af te werpen. De lijsttrekker was de jonge Arend Palland: ,,Ik had wel verwacht dat we zouden groeien, maar dit overtreft mijn stoutste verwachtingen. Eerst gaan we het vieren en genieten van het moment en dan gaan we het bezinken.” Voor de toekomst is een belangrijke pijler van Palland en zijn partij het klimaat: ,,Voor de jongere generatie is dat belangrijk.”

De ChristenUnie was acht jaar geleden ook al eens de grootste in Hattem, maar verloor vier jaar geleden fors. Dat resulteerde er dan weer in dat CDA de grootste werd. Maar de partij van lijsttrekker en wethouder Martijn Hospers is nu de tweede. ,,Het is jammer dat we niet meer de grootste zijn, maar deze uitslag biedt zeker mogelijkheden. Nu is het aan de ChristenUnie.”

Huidige college

Van het huidige college, bestaande uit CDA, VVD en D66 verloren alle partijen. CDA bleef op vier zetels, maar D66 en VVD verloren allebei een plek. De vijfde en laatste partij, de PvdA, won wel en krijgt nu drie zetels in de raad.

Volgens burgemeester Jan Willem Wiggers zijn de verkiezingen in Hattem zonder problemen verlopen. De opkomst in de Hanzestad lag met 66,5 procent ongeveer gelijk aan vier jaar geleden.