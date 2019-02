College Hattem wil eerste scholencluster op locatie Noordgouw

UpdateHet college heeft de keuze gemaakt: het eerste scholencluster in Hattem moet komen op de locatie van de voormalige middelbare school De Noordgouw: ,,Dit is de beste locatie, kijkend naar alle ontwikkelingen en belangen.”

Het eerste scholencluster in Hattem moet komen op het terrein van de voormalige middelbare school De Noordgouw. Dat vindt althans het college. Van het ijsbaanterrein, de huidige Van Heemstraschool en de voormalige Noordgouw, komt volgens de burgemeester en de wethouders de laatstgenoemde als beste naar voren uit het onderzoek.

In 2017 is besloten dat de zes basisscholen in Hattem opgaan in drie integrale kindcentra. Daarin kunnen kinderen tot 12 jaar de hele dag terecht voor onderwijs en opvang. Het eerste cluster moet plaats bieden aan De Zaaier en de Van Heemstraschool. Op basis van een locatieonderzoek en toekomstige ontwikkelingen is er gekozen dat dit eerste cluster, ofwel kindcentrum, aan de Daendelsweg. Langs die weg stond tot vorig jaar De Noordgouw, maar dat gebouw is inmiddels volledig gesloopt.

De Marke

Belangrijke reden voor het college om voor de locatie van De Noordgouw te gaan is de ontwikkeling van ’t Veen. In de komende jaren verandert dit bedrijventerrein naar een gemengd gebied van wonen, werken en recreëren. Er worden in de komende jaren bijvoorbeeld honderden woningen gebouwd. Daarnaast is de combinatie met het naastgelegen De Marke en alle functies in dit gebouw, zoals sport, Centrum van Jeugd en Gezin, bibliotheek en zwembad voor het college van belang.

,,De locatiekeuze is een belangrijke stap voor de nieuwbouw van het eerste onderwijscluster”, vindt wethouder Marthijn Hospers. ,,De schoolbesturen vinden de Noordgouw een goede locatie, maar hebben een voorkeur voor het ijsbaanterrein. Bij de scholen en ouders spelen er bezwaren, waaronder zorgen over de verkeerssituatie rondom de Noordgouw.” Voor het ijsbaanterrein zijn echter ook plannen voor nieuwbouw van het Hof van Blom, een woonzorgzone.

De directie van de Van Heemstraschool heeft de ouders een mail gestuurd. ,,Daarin heb ik aangegeven dat de uitspraak dat ‘de schoolbesturen de locatie van de Noordgouw een goede vinden’ van de wethouder is en dus niet van ons", aldus directeur Elvrie Croes. ,,Wij maken ons ernstige zorgen op vier vlakken.” Dan gaat het naast de verkeerssituatie ook om bijvoorbeeld de hoogspanningsmast die nabij de locatie is gevestigd en de levensvatbaarheid van de school na de eventuele verhuizing. De directie van De Zaaier was vrijdagmiddag overigens nog niet in de gelegenheid een reactie te geven.