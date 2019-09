Conservator Anneke zag samen met Anton Pieck hoe ‘zijn’ museum in Hattem een succes werd

Hij had er zelf niet veel vertrouwen in want een museum, vond Anton Pieck, maak je pas voor iemand als hij dood is. En de kunstenaar, toen bijna negentig, leefde nog volop. Na lang zoeken, zagen zoon Max Pieck die in Kampen woonde, en uitgever Jan Weggemans in het historische stadje Hattem de geschikte museumlocatie. Al voor de opening, op 6 september 1984, raakte Anneke Nitrauw (75) betrokken. Eerst als actief medewerker en niet veel later werd ze conservator. Ze had nauw contact met de kunstenaar die eigenhandig bij de verbouwing van het museum aanwezig was.