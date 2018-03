Consmema gaat oude locatie ontwikkelen

Consmema, het Hattemse bedrijf dat vorig jaar juli is verhuisd naar bedrijvenpark H2O, gaat haar voormalige locatie voor eigen rekening en risico slopen, saneren en ontwikkelen: ,, We laten iets moois achter in ‘ons’ Hattem.”

Wederom zijn er plannen voor de nieuwbouw van woningen op bedrijventerrein Het Veen in Hattem. De gemeente Hattem en Consmema Vastgoed BV sluiten een overeenkomst voor ontwikkeling van de oude locatie van Consmema op het bedrijventerrein.

Het gaat om het terrein aan de 3e Industrieweg. Het bedrijf is nu gevestigd aan de Duurzaamheidstraat op het bedrijvenpark H2O in Hattemerbroek. Consmema Vastgoed gaat alles zelf regelen op de voormalige plek. Het plan gaat uit van 20 woningen in de hogere prijscategorie. De gemeente gaat een bestemmingsplanprocedure in gang zetten.

Achterlaten

,,We hebben bij vertrek uit ’t Veen direct aangegeven dat we graag aan de slag willen met het terrein dat we achterlaten”, aldus Consmema-directeur Johan Kooij. ,,Met deze overeenkomst nemen we onze verantwoordelijkheid voor de locatie waar ons bedrijf groot is geworden en laten we iets moois achter in ‘ons’ Hattem.”

Verantwoordelijk wethouder Jan van der Heeden is enthousiast over de plannen: ,,Samen met het plan van Nikkels wordt nu voorzien in de behoefte van bijna alle prijssegmenten voor de komende jaren. Op die manier kunnen we zorgen voor diversiteit en is er voor ieder wat wils.”

‘Het plan van Nikkels’ gaat om een overeenkomst tussen de gemeente Hattem en Bouwbedrijf Nikkels Projecten. Er zijn plannen voor de bouw van ruim 100 woningen op de locaties aan de Hoopjesweg, waar voorheen Antarctica en BeterBed waren gevestigd, én om een bedrijfsverzamelgebouw met onder meer een kringloopwinkel aan de Populierenlaan.

Lidl

Met de komst van de woningen op de verschillende locaties lijkt de deur voor een derde Hattemse supermarkt steeds verder open te gaan. De Duitse discounter Lidl wil al jaren een vestiging aan de Populierenlaan. De provincie Gelderland staat op een bedrijventerrein echter geen nieuwe supermarkt toe. De gemeente is daarom bezig om het gebied om te vormen naar een gebied met ook woningbouw.