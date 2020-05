Controleren op parkeeroverlast schiet er vaak bij in: Hattem wil meer boa's aanstellen

video Hier komen - na 22 jaar praten - de eerste vier windmolens van de Veluwe (en: is nu het hek van de dam?)

2 mei ,,Eindelijk.’’ Dat is het eerste woord dat Jan van Werven uitbrengt als hem wordt gevraagd naar de komst van zijn vier windmolens bij Hattemerbroek. Toen hij 22 jaar geleden begon, zat er nog geen grijze haar op zijn hoofd. Nu is hij gepensioneerd. ,,Maar deze klus maak ik af.’’ Van Werven maakt eigenhandig een afrit om de zestig meter lange rotorbladen op de plaats van bestemming te krijgen. ,,En we leggen zelf acht kilometer kabel aan, dat is nooit eerder gebeurd.’’