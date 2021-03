Corona funest voor sociale contacten jongeren: maatjesproject Mattie4u in Hattem helpt een handje

Dit moet er nog gebeuren voor afslag A28 bij Wezep verplaatst is, en dat gaat nog een jaar of twee duren

3 maart De nieuwe aansluiting op de A28 bij Wezep zal op z’n vroegst eind volgend jaar gereed zijn. De provincie Gelderland hoopt dat de schop in december van dit jaar in de grond kan. Maar daarvoor is nog lang niet alles in kannen en kruiken.