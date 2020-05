Corona kost conceptstore en brasserie Soul Sisters in Hattem de kop

Update Hattem sluit eerste drugspand in vijf jaar

14 mei Een woning aan de De Meenthe in Hattem is per direct voor drie maanden gesloten vanwege drugshandel. Dat heeft waarnemend-burgemeester Toon van Asseldonk besloten. In de woning werd meer drugs gevonden dan is toegestaan. Het is voor het eerst sinds 2015 dat in de Hanzestad een drugspand wordt gesloten.