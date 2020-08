De A28 slibt dicht: met deze maatregelen wil Veluwe doemscenario voorkomen

Oproep Tuin, manege of boot: in Hattem mag je volgend jaar (bijna) overal trouwen

13 augustus Trouwen of een partnerschap sluiten? Dat kan vanaf volgend jaar op bijna elke plek in Hattem. De gemeente stapt af van de zes vaste trouwlocaties waar stelletjes zich definitief aan elkaar verbinden. Elkaar het jawoord geven kan vanaf 1 januari veel makkelijk in achtertuin, manege of (huwelijks)bootje.