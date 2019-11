De Bongerd Hattem wil oplossing bieden voor gedwongen verhuizen voor ouderen met zwaardere zorgvraag

Verbouw of nieuwbouw, uitbreiding of verbreding, voor deze keuzes staan ouderenhuisvester Habion en zorginstelling Hanzeheerd over woonzorgcentrum De Bongerd in Hattem. Begin volgend jaar moet er een haalbaar plan liggen, meldt Joost Maas van Habion. Of de vernieuwing gepaard gaat met sloop, verbouwing of aanpassing, kon Maas nog niet vertellen.