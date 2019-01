De ijsbaan in Hattem is lek, maar niemand weet waar het water wegloopt

Gemeente Hattem: vijf jaar garantie op ijsbaan



De gemeente Hattem is eigenaar van de ijsbaan. Het is de bedoeling dat alles verhuurd wordt aan de IJsvereniging Hattem, maar beide partijen hebben nog geen overeenkomst kunnen sluiten.



Aannemer Vos uit Ruinerwold heeft vijf jaar garantie gegeven op de aanleg van de ijsbaan, laat de gemeente desgevraagd weten. ‘Zij zijn daarom nu samen met de gemeente en de IJsvereniging bezig met het onderzoeken van de oorzaak van en oplossing voor de lekkage. In de tussentijd kijken we samen naar een goede oplossing om de baan op korte termijn toch klaar te maken om te schaatsen. Zo is er een andere pomp geplaatst die koud water uit de nabijgelegen sloot haalt, in plaats van dieper gelegen grondwater dat warmer is en minder snel bevriest. Daarmee houden we het waterpeil op hoogte en is er alsnog kans op opening van de ijsbaan.’



En dan is er nog de kwestie met het clubhuis. ,,We zijn al een jaar of vijf met de gemeente in onderhandeling’’, zegt voorzitter Bé Dekker. ,,Maar ik denk dat een oplossing nu eindelijk heel dichtbij is.’’ Het clubhuis van de IJsvereniging staat nog op de oude locatie, maar de vraag is wie de verhuizing moet betalen. Mogelijk wordt een oplossing maandag in het stadhuis aangedragen tijdens een commissievergadering.