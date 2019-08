De politie in Hattem zet mijn adres op internet, mag dat?

PollWoont u vrijstaand of bovenmodaal in Hattem en is er onlangs ingebroken? Dan is de kans groot dat uw volledige adres op internet staat. De politie in het Veluwse stadje is de enige in de regio die huisnummers vermeldt in getuigenoproepen. Mag dat?