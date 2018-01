Dijkpoort Hattem op postzegel in serie ‘Mooi Nederland’

De Hattemse Dijkpoort siert een postzegel in de serie ‘Mooi Nederland’. Burgemeester Jan Willem Wiggers ontvangt aanstaande maandag uit handen van PostNL het eerste vel postzegels waarop de poort is afgebeeld.

Op het vel bevinden zich vijf postzegels in vijf gelijke ontwerpen. Het ontwerp is van de hand van beeldend kunstenaar Jan Rothuizen, de typografie is verzorgd door ontwerper Soeraya Siemons. Op de postzegels prijkt een pentekening van de Dijkpoort. Om de postzegels heen is een plattegrond van een deel van de binnenstad getekend.

Deze met de pen getekende plattegrond zit vol informatie in woord en beeld. Jan Rothuizen verzamelde deze informatie door in de zomer in gesprek te gaan met Hattemers die hij op straat tegenkwam. Door deze verhalen van inwoners krijgen de postzegels een persoonlijk tintje. Er is een oplage van 46.000 vellen met zegels van Hattem beschikbaar. De vellen zijn verkrijgbaar bij het PostNL-punt in de Bruna aan de Kerkstraat.

Lokale geschiedenis en culturele rijkdom

Naast de Dijkpoort verschijnen er maandag ook postzegelvellen met de stadspoorten van Vianen en Bergen op Zoom. De serie Mooi Nederland besteedt sinds 2005 aandacht aan lokale geschiedenis, culturele rijkdom en landschappelijke schoonheid. Zo verschenen in de afgelopen jaren postzegels over streekdrachten, historische buitenplaatsen, vissersdorpen en beek- en rivierdalen. Dit jaar verschijnen op 4 juni nog drie nieuwe postzegelvellen Mooi Nederland, twee over de stadspoorten van Culemborg en Zierikzee, en een verzamelvel met alle vijf stadspoorten.