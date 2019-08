Donkere klinkers geven Markt Hattem nieuw aanzicht

Speelgoed­pro­du­cent Goliath in Hattem groeit door: ‘Spelletjes aan de keukenta­fel maken een comeback’

27 augustus Spelletjes spelen onder werktijd? Heel normaal bij speelgoedproducent Goliath in Hattem. Het familiebedrijf haalde veertig jaar geleden Rummikub naar Nederland en is uitgegroeid tot een multinational in spellen en speelgoed. ,,Gezelschapsspelletjes zijn weer in trek.’’