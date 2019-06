Doret Tigchelaar uit Hattem officieel geïnstalleerd als burgemeester van Wierden

Tigchelaar woont vooralsnog in Hattem, aan de voet van de Vuursteenberg, maar is wel op zoek naar een huis in Wierden. In een interview met Tubantia vertelde ze onlangs dat de tuin haar grote hobby is: ,,Daar kun je mij in m’n vrije tijd vinden. Maar je weet natuurlijk dat je dan dit in de steek moet laten als je solliciteert naar een burgemeesterspost. Ik heb hier met mijn man Joop dertien jaar gewoond. We zijn nogal travelers, oftewel reizigers. Dus zeiden we tegen elkaar: ‘We vinden het prima om ergens anders heen te gaan’.’’